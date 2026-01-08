AKTUELNO

VESNA ZMIJANAC OTVORENO O LJUBAVI: Najviše su me voleli zauzeti muškarci, svi su se zaljubljivali u mene

Vesna Zmijanac 4. januara napunila je 69. godina, izašla je iz bolnice i najveća rođendanska želja bila joj je da ove godine bude zdrava. Praznike će pevačica dočekati u svojoj kući na Bukulji sa zetom Reljom, ćerkom Nikolijom i unukama Reom i Hanom, oko bogate praznične trpeze uz puno ljubavi i radosti.

Ipak, jedan segment Vesninog života, već godinama trpi, a u ispovesti je svojevremeno otkrila zašto bira da bude emocionalno usamljena.

Kako je pevačica navela, često je birala "tuđe" muškarce, što je bio jedan od problema zbog kojih je ostajala sama.

- Bilo je onih koji su to uspevali, ali tu su onda nastupali problemi druge vrste. Naime, najčešće je ta osoba s kojom sam se poklapala na svim nivoima bila tuđa. To je bilo veliki problem kroz moj život, a posebno nakon što sam napunila 30 godina. Dok sam bila mlada i u uzrastu da formiram zajednicu, bila mi je važnija karijera. Trčala sam tamo i ovamo, to vam je život nas pevača. Imala sam ja i drugu varijantu, da se odreknem muzike i budem ono što su svi ti muškarci od mene hteli. Oni se, naime, svi zaljube u Vesnu Zmijanac, a onda bi posle par meseci voleli da me zatvore u kuću da im kuvam. To bi im prijalo, ali ja sam u tim situacijama umela da se okrenem i odem bez objašnjenja i pozdrava – istakla je Vesna da je odlazila čak i kada je puno volela:

- Uglavnom je tako i bilo, ali spas sam pronalazila u pesmi koju sam volela više od svih njih. Nijedan pojedinac nije uspevao da me usreći u meri u kojoj su to mogli muzika i publika - zaključila je ona koja je svojevremeno otkrila da voli mlađe muškarce.

