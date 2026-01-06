Prvi Badnji dan bez žene: Jovan Pantić otišao po badnjak sa ćerkom, pa emotivnom porukom raznežio sve (FOTO)

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Badnji dan, koji uz Božić predstavlja jedan od najvećih hrišćanskih praznika.

Jovan Pantić je, naime, ovom prilikom rešio da rano jutros ode po badnjak i to sa ćerkom, a njegovo emotivno obraćanje raznežilo je mnoge pratioce.

- Danas nismo išli samo po badnjak, išli smo po uspomenu, po trenutak koji će ona jednog dana nositi u sebi i kad mene ne bude pored nje svaki dan. Držao sam je za ruku, a u stvari sam držao ceo svoj svet. Njeni mali koraci kroz šumu, a u meni tišina puna zahvalnosti što postojim baš ovde, baš sada, baš njen. Ako ikad zaboravim ko sam, nek me podseti ovaj put, ova suma i ove male ruke u mojoj, jer sve što jesam stalo je u taj hod pored nje. Srećan Badnji dan svima. Neka vam Bog bude put, ljubav bude istina,a dobrota navika - napisao je Jovan na svom instagram profilu.

Podsetimo, tokom 2025. godine Jovan se razveo od pevačice Marije Mikić, što je izazvalo buru na mrežama, s obzirom na to da su važili za veoma skladan par.

Autor: Nikola Žugić