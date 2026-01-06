Iznenada umrla Jovanka Jolić, najsmešnija teoretičarka zavere u Srbiji! Korisnici društvenih mreža u šoku

Objavljene informacije o ispraćaju na večni počinak!

Mnogi su ostali u šoku nakon informacije da je preminula Jovanka Jolić, zvezda društvenih mreža, poznata po svojim stavovima koji su nekolicini ljudi bili vrlo čudni. Jovanka je preminula četvrtog januara, a sahrana će se obaviti desetog, na groblju Lešće.

Mnogi su se na mrežama zapitali da li je ovo još jedna teorija zavere ili je pak, istina da je preminula! S druge strane, neki od njenih komšija su na mrežama potvrdili da je ova vest istinita, te je na društvenoj mreži "Iks" (bivši "Tviter"), osvanula i njena umrlica.

Rip Jovanka Jolić, you will be missed 😢 pic.twitter.com/y5HWzGtft9 — Bambi (@bambiblambi) 06. јануар 2026.

Jovanka Jolić u javnosti je najpoznatija po promovisanju različitih teorija zavere, koje se najčešće odnose na delovanje takozvane „duboke države“. Kroz svoje nastupe i javna obraćanja, ona iznosi tvrdnje o postojanju globalnih struktura moći koje, prema njenom tumačenju, imaju snažan i negativan uticaj na politička i društvena dešavanja.

U svojim izjavama često pominje Vatikan i Jevreje, predstavljajući ih kao deo šire, međunarodne zavere usmerene protiv Srba. Ovakvi stavovi izazvali su značajne reakcije u javnosti, ali i oštre kritike, zbog čega su njeni navodi bili predmet analiza organizacija i portala koji se bave proverom činjenica i razotkrivanjem dezinformacija.

Autor: Nikola Žugić