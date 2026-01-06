Figura Isusa Hrista, badnjak, žito... Zavirite u dom Lidije Vukićević: Dekoracija koja ostavlja bez daha, njena kuća odiše prazničnom harmonijom (FOTO)

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Badnji dan, koji uz Božić predstavlja jedan od najvećih hrišćanskih praznika, a zavirite u dom glumice Lidije Vukićević na današnji dan.

Lidija Vukićević, naša slavna glumica, poznata je u narodu kao neko ko vrlo poštuje običaje i praznike, pa je tako na svom instagram profilu podelila video snimak iz svog doma na današnji dan, tačnije, dekoracije na Badnji dan, koja je oduševila mnoge.

Lidija je, naime, stavila figuru Isusa Hrista, žito, a pored toga badnjak i sveće, kao i sušeno voće.

Autor: Nikola Žugić