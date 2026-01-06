Elizabeta pripada reptilima, Ilon Mask je iz... Ovo su teorije zavere Jovanke Jolić koje su nasmejale sve, postala internet senzacija zbog OVIH izjava

Jovanka Jolić, internet senzacija i najsmešnija teoretičarka zavere u Srbiji, iznenada je preminula, a ovo su samo neke od njenih teorija zavera zbog kojih je, preko noći, postala glavna tema mreža!

Mnogi su ostali u šoku nakon informacije da je preminula Jovanka Jolić, zvezda društvenih mreža, poznata po svojim stavovima koji su nekolicini ljudi bili vrlo čudni. Mnogi su se na mrežama zapitali da li je ovo još jedna teorija zavere ili je pak, istina da je preminula! S druge strane, neki od njenih komšija su na mrežama potvrdili da je ova vest istinita, te je na društvenoj mreži "Iks" (bivši "Tviter"), osvanula i njena umrlica.

Jovanka je preko noći postala internet senzacija i jedna od glavnih, ali i najsmešnijih, teoretičarki zavere u Srbiji, a mi vam izdvajamo one koje su najviše nasmejale naciju. Između ostalog, na meti njenih teorija zavere našla se kraljica Elizabeta.

- Elizabeta pripada reptilima, kako mislite da ne pripada?! Znate koja je njena loza?! Njena loza je vezana za jednog srpskog vladara iz Mađarske, koji je mnogo ubijao, kako se zove?! Vlad Tepeš, od njegove sestre je ona loza - rekla je ona gostujući u emisiji "Balkan Info", među kojima su se našle i:

Ilon Musk, on je iz Republike Srpske ako se ne varam?! vidim da su mi ljudi na Fejsbuku potvrdili da je iz Republike Srpske.

Takođe, jedna od mnogih koje su izazvale pažnju javnosti, bila je i teorija zavere da su piramide u Gizi zapravo srpske piramide.

- Piramide u Gizi koje kriju Kinezi, to su naše piramide, to nisu njihove piramide, u tim piramidama je plava žena - rekla je Jovanka.

Autor: Nikola Žugić