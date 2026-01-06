Porodična bajka: Oglasila se Mirka Vasiljević na Badnji dan, pogledajte dekoraciju koja je oduševila sve (FOTO)

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Badnji dan, koji uz Božić predstavlja jedan od najvećih hrišćanskih praznika!

Naša glumica Mirka Vasiljević podelila je na društvenim mrežama fotografiju koja odiše toplinom doma i prazničnim duhom, otkrivši kako je u njenom domu obeleženo Badnje veče. Na slici se vidi pažljivo postavljen sto, bogat tradicionalnim jelima, dekoracijom i simbolima koji prate jedan od najvažnijih hrišćanskih praznika.

Trpeza je postavljena za više osoba, sa skladno uklopljenim tanjirima u nežnim tonovima i detaljima koji upućuju na porodičnu atmosferu. Centralno mesto zauzimaju posna jela karakteristična za Badnje veče – riba, salate, razne vrste povrća, kao i neizostavni badnjak i sveća, koji dodatno naglašavaju duhovni značaj praznika.

Posebnu pažnju privlače i dekorativni elementi: praznična figurica, sveća i detalji u toplim zimskim bojama, koji prostoru daju osećaj intime i smirenosti. Fotografija odiše jednostavnošću, ali i brižljivo negovanim običajima, što su mnogi pratioci prepoznali i pozdravili.

Mirka je uz objavu kratko poručila „Srećno Badnje veče“, čime je još jednom pokazala da, i pored javnog života, neguje porodične vrednosti i tradiciju. Njena objava izazvala je brojne pozitivne reakcije, uz čestitke i komentare koji slave zajedništvo, veru i prazničnu atmosferu.

Autor: Nikola Žugić