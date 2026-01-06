SRPSKI GLUMAC NA KOSOVU PROSLAVIO BADNJE VEČE! Uživa sa porodicom, na podu praznična večera - Tu su njegov sin i 18 godina mlađa žena

Glumac Milan Vasić sa suprugom Majom i sinom trenutno boravi na Kosovu i Metohiji, gde večeras proslavljaju Badnje veče, a sutra će sa njima proslaviti najradosniji hrišćanski praznik - Božić.

Milan Vasić je na svom Instagram profilu podelio fotografiju iz svog doma pokazavši kako sa porodicom i svojim tek rođenim sinom Despotom uživaju u trpezi serviranoj na čaršavu na podu.

- Despotovo prvo Badnje veče kod bake i deke. Bogatstvo јe kad јe porodica na okupu. Srećno vam Badnje veče i Boži - napisao je on u objavi.

Pored glumca bila je i njegova 19 godina mlađa supruga Maja, zatim njegovi roditelji i ostali članovi porodice.

Prvi Božić sina Despota

- Badnje veče je za moju porodicu i mene najlepši dan u godini i uvek se radujem kada se približi taj datum! Ja jedva čekam da odem kod mojih! Neće promeniti ništa ni sada kada sam ja osnovao svoju porodicu, jer dokle god su moji roditelji živi i zdravi i dok mogu da slave, to će se slaviti kod njih. Pa ipak, moram da kažem: jeste ova godina posebna u odnosu na sve prethodne, zato što će tu biti još dva člana, moja supruga i moj sin. Radujem se što je ovo prvi Božić i prvo Badnje veče mom sinu sa bakom i dekom.

- Despot je još beba, napunio je tek pet meseci i o tradiciji još ništa ne zna, a verujem da će lako on upoznati svoju veru, svoj zavičaj, svoje ognjište i tradiciju. Samim tim što su mu roditelji ti koji poštuju tradiciju i bave se time rado. Nema sumnje, lako će on krenuti da shvata sve. On još uvek ne zna kada krene na Kosovo da je krenuo baš tamo. Međutim, meni je srce puno jer je kršten sa samo dva meseca u Gračanici, a moram vam reći da je već dva puta bio na ski-centru Brezovica, gde je spavao skoro dva sata na temperaturi blizu nule, i to na 1800 metara nadmorske visine! On ima sliku gde je njegov otac snimio prvi kadar za spot "Ja sam momče sa Kosova". Meni to ima neizrecivu vrednost i nema sumnje da će shvatiti sve - rekao je Milan Vasić za "Republiku".

Autor: Nikola Žugić