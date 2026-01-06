AKTUELNO

Domaći

Setite se nekoga ko Božić čeka sam na svetu... Oglasila se Ana Bekuta uoči najvećeg hrišćanskog praznika, podelila i atmosferu iz doma (VIDEO)

Foto: Pink.rs

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Badnji dan, koji uz Božić predstavlja jedan od najvećih hrišćanskih praznika, a sada se oglasila i pevačica Ana Bekuta.

Ana Bekuta je, naime, podelila fotografiju i video snimak iz porodičnog doma, gde je otkrila kakva je atmosfera, a potom se obratila pratiocima uoči Božića.

- Večeras dok čekamo rođenje Hristovo i Božić, volela bih da se setite nekoga ko je usamljen ili sam. Nekog ko je u bolnici ili na poslu. U staračkom domu. Nekog ko Božić čeka sam na svetu, u nekom malom stanu ili u velikom i praznom. Nekoga ko je imao lošu godinu, nekoga ko je mnogo patio, nekoga ko večeras zbraja samo poraze, ni kriv ni dužan. Nazovite tog nekog ili ga posetite. Mnogima večeras treba mnogo više ljubavi nego su to spremni da priznaju. Neka u vašim porodicama i kućama večeras vlada samo ljubav, radost i blagoslov. Mir Božji, Hristos se rodi - napisala je Bekuta u opisu fotografije i video snimka.

Autor: Nikola Žugić

