Influenser umro tokom ispunjavanja ekstremnog izazova: Uživo pred kamerama uzimao drogu u zamenu za novac

Himenes je postao poznat kada se pojavio u snimcima Simona Peresa, strimera poznatog po tome što koristi drogu pred svojom publikom uživo!

Serhio Himenes, 37-godišnji španski strimer, preminuo je tokom novogodišnjeg lajv-strima, nakon što je navodno uzimao drogu pred kamerom u zamenu za novac, piše People.

Prema izveštajima španskih medija El País i El Periódico, Himenes — koji je na striming platformama Kick i Twitch bio poznat kao „Sancho“ ili „Sssanchopanza“ — emitovao je video-poziv tokom kog je navodno ispunjavao ekstremne izazove, uključujući konzumiranje alkohola i kokaina u zamenu za novac.

Himenes je postao poznat u oktobru, kada se pojavio u seriji video-snimaka Simona Peresa, strimera poznatog na raznim platformama po tome što koristi drogu pred svojom publikom uživo.

U Jutjub lajv-strimu 4. januara, Peres je tvrdio da je Himenes konzumirao šest grama kokaina u noći kada je preminuo, preneo je El País. Peres je izjavio da je bio u kontaktu sa Himenesovim bratom, koji mu je rekao da je strimer tokom svog poslednjeg lajv-strima takođe pio viski.

Policija Katalonije u Španiji pokrenula je istragu o Himenesovoj smrti i naložila obdukciju njegovog tela, navodi El País.

Iako policija nije izdala zvanično saopštenje o Himenesovoj smrti, 6. januara je objavila video na svojim društvenim mrežama u kojem upozorava građane da ne učestvuju u „viralnim izazovima“ koji mogu „ugroziti vaš život ili fizički integritet“.

„Posledice ovakvih trendova mogu se kretati od trovanja do fizičkih i psiholoških posledica, a mogu imati i negativan uticaj na reputaciju, utičući na poslovne i akademske prilike zbog digitalnog traga koji ostaje“, rekao je policajac na španskom jeziku u snimku. „Važno je biti svestan da neki trendovi mogu imati posledice ako uključuju vandalizam ili agresiju.“

Autor: Nikola Žugić