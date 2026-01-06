Milica Milša pre 10 dana operisala rak, a sad se oglasila iz porodičnog doma: Sa mužem slavi Badnje veče, ispoštovala običaje, na stolu nema čega nema

Glumica Milica Milša nedavno je, tačnije, pre 10 dana imala je dve hitne operacije, nakon što joj je ustanovljen bazocelularni karcinom kože na dva mesta.

Glumica Milica Milša sada se oglasila iz porodičnog doma i pokazala kako sa suprugom proslava Badnje veče.

Naime, Milica je na Instagramu objavila prazničnu trpezu na kojoj je bilo svega - od pogače, raznovrsnog suvog voća, a na sredini stola se nalazio badnjak i žito. Glumica je ispoštovala sve običaje pa je svima čestitala praznik.

- Predivan Badnji dan i predivne vesti! Želim vam da u sreći, radosti i miru provedete ovo sveto veče - napisala je Milica.

Autor: Nikola Žugić