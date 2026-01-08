Nisam bila zdravstveno dobro... Jovana Pajić i Aco Pejović progovorili o postu, pevač otkrio šta mu teško pada

Božićni post koji traje 40 dana, završava se danas, a sinoć su, gostujući u Amidži šouu, naši pevači i pevačice progovorili o postu.

Jovana Pajić je, naime, otkrila da ove godine nije postila, dok prethodne jeste.

- Prošle godine sam postila, ove godine nisam bila zdravstveno dobro, pa sam morala da prekinem. Mislim, morala...Ipak sam to shvatila eto tako - rekla je Jovana.

- Ja godinama postim, imam taj klik u glavi. Prva dva dana su mi samo da uđem u "mood" i nema šta, to je to - rekao je Aco Pejović.

- Ja, na primer krenem, a ja u restoranu se omrsim, a tražim posnu hranu. Ja se uvek omrsim tuđom greškom, a ne mogu da pravim hranu - rekla je Jovana.

- U početku mi je bilo teško da održim taj mir, sada jedva čekam taj post. Hrana mi je najmanji problem - rekla je Ivana Dudić.

Autor: Nikola Žugić