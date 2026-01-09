U nebranom grođžu! Aco Pejović otkrio da li neko na estradi ima lepšu boju glasa od njega

Jedan od najlepših vokala na našoj javnoj sceni, pevač Aco Pejović, otkrio je u Amidži šouu, prema svom mišljenju, da li postoji neko ko bolje peva od njega!

Aco Pejović je ovom prilikom priznao da ima dosta pevača na javnoj sceni koji imaju lepšu boju glasa od njega kao i da ima onih koje, kako je naveo, voli da sluša privatno.

- Je l' ima neko lepšu boju glasa od tebe na estradi od muškaraca - pitao je Ognjen.

- Sada si lupio...Ma ima mnogo, ima ih puno, sada da ne favorizujem. Ima dosta ljudi koje ja volim da slušam privatno - rekao je Aco.

Autor: Nikola Žugić