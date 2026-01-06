Nisam se razvela, ne stižem: Jovana Pajić progovorila o 2025. godini, pa otkrila koliko je prošlo od rastanka sa Saletom Tropikom

Šok izjava!

Ovom prilikom, pevačica Jovana Pajić progovorila je o usponima i padovima u 2025. godini, pa je progovorila o Saletu Tropiku, i dalje zakonitnom suprugu.

- Zašto misliš da je 2025. godina bila prelomna - pitao je Ognjen.

- Zbog svega što mi se desilo u njoj, tolika količina promena, lepih, težih, nekako se sve to moje paralelno dešava sa decom, u smislu pubertet i ostalo. Intenzivno je bilo, bilo je svega! Neke oluje ne služe tome da unište, nego da raščiste. Jesu, prošle su, ali je to i poenta, da ostaneš u tom miru i da prihvataš te stvari, da ne upadaš u tu vatru - rekla je Jovana.

- Nego, je l' se stvarno nisi razvela od Saleta - pitao je Ognjen.

- Nisam čoveče, ne stižem, ne mogu da stignem! Zvao me je i rekao mi: "Je l' znaš da nam brak bleji sam četiri godine?". Zajedno smo bili 10 godina i nismo bili četiri godine - rekla je pevačica.

Autor: Nikola Žugić