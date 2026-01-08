Saterana u ćošak! Ivana Dudić otkrila ko je bolja, a ko gora glumica od nje, a evo ko je NAJVEĆA LJUBAV Jovane Pajić!

Iskreni do koske!

U okviru rubrike "Jedi ili odgovaraj", gosti u emisiji "Amidži šou" odgovarali su na veoma direktna, a škakljiva pitanja.

- Ivana, navedi dve koleginice za koje smatraš da su bolje glumice od tebe i dve za koje smatraš da su lošije od tebe - glasilo je pitanje.

- Znam ko su bolje, ali ne znam koje su lošije...Bolje su Sanja Marković, ona je u JDP, ona je generacija posle mene, odlična glumica i ne znam, Jovana Gavrilović - rekla je Ivana Dudić.

- Jovana, koja je tvoja najveća životna ljubav do sada - glasilo je pitanje.

-Bio je Saša, ne bih se udala da mi nije bio najveća ljubav, a sada nemam najveću ljubav - rekla je Jovana.

- Aco, koja su dva muška pevača popularnija od tebe - glasilo je pitanje.

- Malo pre si me to pitao (smeh)...Ma imaš ih koliko hoćeš - rekao je Aco.

Autor: Nikola Žugić