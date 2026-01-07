Ovo je otac Bokija 13! Snimio ga na veliki praznik, a evo šta mnogi pišu na društvenim mrežama (FOTO)

Poznati šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, obratio se svojim pratiocima iz porodične kuće gde provodi praznike sa roditeljima, te je sada pokazao i kako mu otac izgleda.
U duhu tradicije, njegova majka je pripremala pogaču, ali je kvasac bio pokvaren, što je izazvalo neočekivanu situaciju.
- Praznična atmosfera vlada kod nas u domu, a gospođa je odlučila da napravi pogaču, kao što svake godine radi tradicionalno. Kvasac je bio pokvaren i pogača se jako stvrdnula. Pomoć prijatelja je tu bila, sva sreća da je jedna naša prijateljica kupila dva hleba. Pogača jako lepo izgleda, ali nije za jelo - objasnio je Boki 13 na svom Instagram profilu.
U nastavku videa, Boki je snimio svog oca Mileta Jovanovskog, koji je imao sreće da izvuče novčić iz česnice.
- Ajde pokaži paricu. Sa srećom da ti je, da si mi živ i zdrav, sve najbolje - poručio je šoumen svom ocu, čime je dodatno ulepšao praznični trenutak.
Autor: Nikola Žugić