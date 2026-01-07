Naš reper otputovao na egzotičnu destinaciju: Ćerkica mu pravi društvo, evo šta danas rade i kako uživaju

Danas pravoslavni vernici proslavljaju Badnje veče i pripremaju se za najradosniji hrišćanski praznik Božić.

Većina ga dočekuje u svojim domovima, a mnogi vole da za praznike otputuju negde. Reper Stefan Đurić ovih dana boravi na tajlandu, a društvo mu pravi ćerkica koju je dobio sa bivšom suprugom i koleginicom Anom Nikolić.

Rasta se sada oglasio sa ove egzotične destinacije, pokazavši kako oboje uživaju u zajedničkim trenucima ispunjeni srećom i dobrom hranom. On je pokazao kako uživa sa malom Tarom u tamošnjoj kuhinji te kako obilaze razna prelepa mesta u ovoj zemlji.

Ana je priznala da je sa Rastom bila velika ljubav.

- Rasta je duhovit, šarmantan. To je bila ljubav velika. Završila se kako se završila. Sad smo stvarno u dobrim odnosima. Od početka sam znala da ćemo verovatno da se razvedemo. Poročni smo oboje, rokenrol i dete ne ide zajedno. Nije mi se dopao zajednički život, mi smo se sporazumno razveli - rekla je Ana u podkastu Bokija 13.

- Zajedno brinemo o Tari, naravno. Naša ćerka ide u školu u Sopotu. Ide autobusom, koji je vozi do škole. Budim je u šest ujutru, spremim je, obučem je. Inače, da kažem, Tara je pravljena iz ljubavi. Ostala sam brzo trudna. Moram da kažem, Rasta ima fine ljude oko sebe, u porodici, svi su fini, samo je on posrnuo! Nema šanse da se pomirimo ikad, gde, ja ga gledam kao brata, nikako - navela je pevačica.

Autor: Nikola Žugić