Jovanka Jolić nađena mrtva u snegu?! Internet gori, nižu se stravične teorije

Smrt internet zvezde Jovanke Jolić šokirala je javnost, a ubrzo nakon te vesti pojavile su se i brojne teorije zavere.
Jovanka Jolić preminula je 4. januara, dok će sahrana biti održana 10. januara na groblju Lešće u Beogradu. Bila je prava internet senzacija, a njeni snimci svakodnevno su postajali viralni na društvenim mrežama.
Nakon što se na mreži X pojavila Jovankina umrlica, usledila je lavina komentara, među kojima su se našli i oni koji tvrde da Jolićeva nije preminula prirodnom smrću, već da je ubijena.
- Jovanka nije preminula, Jovanka je ubijena! Sve što znam jeste da su nekoliko puta pokušali da je likvidiraju, ali su, nažalost, na kraju uspeli. Kao i obično, niko neće odgovarati jer im nije odgovaralo ono što je iznosila u javnost - napisala je jedna korisnica mreže X, uz objavljeni deo novinskog članka:
JOVANKA JOLIĆ TWIN PEAKS pic.twitter.com/9MjMhYsNti— ejdrien (@SpiritOfCortez) 06. јануар 2026.
"Na Voždovcu, na uglu ulica Peka Dapčevića i Voždovačkog kružnog puta, večeras oko 22 časa pronađeno je telo starije žene, nezvanično se saznaje."
U istom tonu, drugi korisnik društvene mreže X uz Jovankinu umrlicu naveo je:
"Sada čujem da su je u nedelju uveče pronašli u snegu, bez dokumenata."
Autor: pink.rs