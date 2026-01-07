AKTUELNO

Jovanka Jolić nađena mrtva u snegu?! Internet gori, nižu se stravične teorije

Izvor: Informer.rs, Foto: Facebook.com ||

Smrt internet zvezde Jovanke Jolić šokirala je javnost, a ubrzo nakon te vesti pojavile su se i brojne teorije zavere.

Jovanka Jolić preminula je 4. januara, dok će sahrana biti održana 10. januara na groblju Lešće u Beogradu. Bila je prava internet senzacija, a njeni snimci svakodnevno su postajali viralni na društvenim mrežama.

Nakon što se na mreži X pojavila Jovankina umrlica, usledila je lavina komentara, među kojima su se našli i oni koji tvrde da Jolićeva nije preminula prirodnom smrću, već da je ubijena.

- Jovanka nije preminula, Jovanka je ubijena! Sve što znam jeste da su nekoliko puta pokušali da je likvidiraju, ali su, nažalost, na kraju uspeli. Kao i obično, niko neće odgovarati jer im nije odgovaralo ono što je iznosila u javnost - napisala je jedna korisnica mreže X, uz objavljeni deo novinskog članka:

"Na Voždovcu, na uglu ulica Peka Dapčevića i Voždovačkog kružnog puta, večeras oko 22 časa pronađeno je telo starije žene, nezvanično se saznaje."

U istom tonu, drugi korisnik društvene mreže X uz Jovankinu umrlicu naveo je:

"Sada čujem da su je u nedelju uveče pronašli u snegu, bez dokumenata."

Autor: pink.rs

