CECA SE PRIČESTILA NA BOŽIĆNOJ LITURGIJI U HRAMU! Sa njom su bili sestra Lidija i unuci Željko, Krstan i Isaija: Ne odvajaju se od nje (VIDEO)

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović prisustvovala je Božićnoj liturgiji u Hramu Svetog Save u Beogradu. Ceca je veliki vernik, posti svaki post, pa se tako i večeras pričestila.

Ceca je došla sa svojom sestrom Lidijom, njenom ćerkom Helenom i unucima Željkom, Krstanom i Isaijom.

- Tu su svi, Željko, Krstan i Isaija. Svima želim sve najlepše, deci se spava i meni se spava - rekla je kratko Ceca.

Pored Cece, brojne poznate ličnosti prisustvovale su ponoćnoj liturgiji među kojima su: Sergej Ćetković, Jovana Tipšin, kompozitor Damir Handanović sa suprugom, ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Ðedović Handanović, Viki Miljković sa suprugom. Muž Lidije Ocokoljić, sestre Cece Ražnatović, Predrag takođe je prisustvovao liturgiji u Hramu.

Autor: Nikola Žugić