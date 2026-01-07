AKTUELNO

Viki sa Tašketom i sinom posetila HRAM SVETOG SAVE! Otišla na božićni pričest, nije ni ove godine propustila ovaj važan dan (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Naša poznata pevačica i članica stručnog žirija "Pinkovih zvezda", Viki Miljković, ni ove godine nije propustila božićni pričest u hramu Svetog Save!

Viki je, naime, ove večeri otišla zajedno sa svojim suprugom Tašketom i sinom, te je tako još jednom dokazala da poštuje sve običaje i tradiciju koju gaji unazad dugi niz godina. Te tako, ekipa portala Pink.rs uspela je da uslika ovu srećnu porodicu upravo u hramu Svetog Save, gde su noćas i bili.

Pored Viki, Ceca je došla sa svojom sestrom Lidijom, njenom ćerkom Helenom i unucima Željkom, Krstanom i Isaijom.

- Tu su svi, Željko, Krstan i Isaija. Svima želim sve najlepše, deci se spava i meni se spava - rekla je kratko Ceca.

Autor: Nikola Žugić

