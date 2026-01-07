AKTUELNO

Domaći

Šest godina Božić dočekuje sama! Otkad ju je on napustio ništa nije isto, pevačica iznela potresne detalje

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otkako je pevačica Milena Plavšić 2020. godine izgubila supruga Duška Kneževića, Božić dočekuje sama

Milena Plavšić se jednom prilikom prisetila kako su praznici izgledali dok je bila dete, ali je sa tugom istakla da ništa više nije isto od kada je njen suprug preminuo.

Foto: Pink.rs

- Otkad mi je muž umro, Božić proslavljam sama, ali nije to više to. Posebnu i najlepšu uspomenu nosim iz roditeljske kuće, kada smo kao deca mnogo se radovali Božiću i tim divnim običajima, a svakako najomiljeniji bio je kada se lomila česnica i kada su roditelji nameštali da baš mi, to jest neko od dece nađe paricu za sreću. Za mene su to bila najlepša vremena - otkrila je Milena Plavšić za Pink.rs.

Pevačica se ranije oglašavala sa emotivnim porukama posvećenim njenom suprugu.

U jednoj od njih napisala je kako više ništa nije isto bez njega i kako se teško nosi sa činjenicom da ga više nema:

"Mili moj, voljeni Duško. I posle četiri godine, mnogo mi nedostaješ i mnogo mi je teško bez tebe! Svaki dan si u mojim mislima i živećeš večno u mom srcu! Beskrajno te voli tvoja Milena", stajalo je objavi.

Foto: Instagram.com/@milena__plavsic_official

Autor: Nikola Žugić

