Nije bilo izobilja, ali je bilo puno ljubavi: Viki Miljković u božićnom intervjuu za Pink.rs priznala kako se kod nje proslavlja ovaj praznik, pa se prisetila detinjstva i trpeze

Naša slavna pevačica i članica žirija "Pinkovih zvezda", Viki Miljković, u velikom božićnom intervjuu za naš portal prisetila se proslave ovog najradosnijeg hrišćanskog praznika kroz detinjstvo, ali je i progovorila o trpezi...

Kako je istakla naša muzička zvezda Viki Miljković, Božić, kao najradosniji hrišćanski praznik, u njenom domu se proslavlja tiho, dostojanstveno i sa velikim poštovanjem prema tradiciji i veri.

Kako se kod tebe u kući proslavlja Božić? Koje običaje poštuješ?

U mom domu Božić se proslavlja tiho, dostojanstveno i sa velikim poštovanjem prema tradiciji i veri. Trudimo se da sačuvamo sve ono što su nas naši roditelji učili — unosimo badnjak, palimo sveću, lomimo česnicu i započinjemo dan molitvom. Taj mir koji se tada oseti u kući ne može se ničim zameniti. To je dan kada se podsećamo koliko su ljubav, praštanje i zajedništvo važni.

Kada se vratiš u detinjstvo, kako se proslavljao Božić i kako se sećaš tih trenutaka?

- Božići iz detinjstva su za mene najlepša uspomena. Sećam se topline doma, mirisa sveže pečenog hleba i tišine koja je imala posebnu težinu. Nije bilo izobilja, ali je bilo iskreno i puno ljubavi. Tada sam naučila da Božić nije u raskoši, već u srcu. Ti trenuci su me oblikovali i danas se trudim da tu istu toplinu prenesem dalje.

Kažu da ono što zamisliš na Božić, to će te pratiti tokom cele godine. Šta ćeš ti zamisliti ili uraditi?

Na Božić uvek zamislim zdravlje i mir - za svoju porodicu, ali i za sve ljude. Pomolim se da nas Bog vodi pravim putem, da budemo bolji, strpljiviji i zahvalniji. Verujem da se dobra misao i čista namera uvek vrate, i trudim se da taj dan započnem sa osmehom, dobrim delom i pozitivnom energijom.

Ko je zadužen u tvom domu za božićnu trpezu i šta će se ove godine naći na njoj?

- Božićna trpeza je uvek zajednički posao, ali priznajem da u tome najviše uživam. Na stolu će se, kao i uvek, naći tradicionalna jela — česnica, pečenje, sarma, razne pite i kolači, sve pripremljeno sa ljubavlju. Najvažnije je da se oko tog stola okupe oni koje volimo, jer nijedno jelo nema isti ukus ako se ne deli sa porodicom.

Autor: Nikola Žugić