Vanja je došla u naš život uz molitve i strpljenje... Sanja Maletić sa ćerkom proslavlja Božić, ovo je za njih POSEBAN DAN!

Dete joj je promenilo život iz korena.

U karijeri dugoj četvrt veka, Sanja Maletić ostala je dosledna sebi, svom glasu i vrednostima koje nikada nije prilagođavala trenutnim trendovima. Njena karijera nije bila put prečica, već strpljiv i tih hod, ispunjen radom, verom i jasnom granicom između scene i privatnog života.

Danas je ta granica jasnija nego ikada, jer se u njenom svetu pojavila uloga koja je promenila sve ostale – majčinstvo. Na 52. godini, ova uloga donela je novu dimenziju njenim praznicima, koje Sanja sada doživljava sa posebnom pažnjom i poštovanjem.

Kažu da dete potpuno promeni smisao praznika. Da li je dolazak Vanje učinio da Božić doživite dublje, emotivnije i drugačije nego ranije?

- Dete promeni smisao kompletnog života pa tako i praznika. Sada je sve drugačije i radost dočekivanja velikih praznika je ogromna! Vanja je došla u naš život uz molitvu i strpljenje i naša je volja kao roditelja da je naučimo koliko je molitva važna i koliko su praznici bitni za porodicu.

Pre nego što ste postali majka, Božić je za Vas često bio radni – estrada, nastupi, putovanja. Kako danas balansirate između scene i želje da praznike provedete isključivo uz ćerku?

- Nikada, za ovih 25 godina koliko se profesionalno bavim muzikom, nisam radila na Badnji dan, Božić, Vaskrs i krsnu slavu. Tako da se u našoj kući po tom pitanju ne prave kompromisi i ne balansira se. Sama priprema mrsnih jela za praznik posle posta je ono što me čini srećnom.

Postoji li neki mali božićni ritual koji ste uveli baš zbog Vanje?

- Nemamo ritual. Poštujemo običaj paljenja badnjaka uveče ispred crkve. Kako do sada sami, tako od sada zajedno sa našom ćerkom. To nije samo običaj, već i radost kada se uveče sretnu komšije iz ulice i iz kraja ispred crkve. Ima to neku posebnu milinu.

Kraj godine je uvek i vreme svođenja računa. Ko vas je od kolega sa estrade ove godine najviše iznenadio, pozitivno ili negativno?

- Mene je iznenadio fenomen velikog broja koncerata mojih kolega, kako izvođača narodne, tako i izvođača pop muzike. Volim koncerte i rado idem kad imam priliku. Sa mnogima koji su imali protekle godine koncerte sam mnogo puta nastupala, ali to nije isti doživljaj kao zvaničan koncert u nekoj od dvorana u Beogradu. Čestitam svima na uspehu i punim dvoranama i očekujem neke nove koncerte ove godine.

Autor: R.L.