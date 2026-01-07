PRAVA SRPSKA DOMAĆICA! Ana Ivanović pokazala BOŽIĆNU ČESNICU, komentari ne staju! (FOTO)

Čestitala praznik svima.

Danas je jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika, Božić, a ovim povodom oglasila se i naša najbolja teniserka Ana Ivanović.

Ona je svojim Instagram pratiocima podelila česnicu, i poželela svima srećan današnji praznik.

- Srećan Božić svima, uživajte u danu sa svojom porodicom i prijateljima! Mir Božiji, Hristos se rodi - napisala je Ana uz fotografiju sa pogačom.

Njeni pratioci su joj čestitali praznik i oduševljeno komentarisali česnicu koja je zaista bila prelepo ukrašena i dekorisana.

Autor: R.L.