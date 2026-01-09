Otkriveni nepoznati detalji o životu Branke Petrić: Bila je veliki DŽEK, a evo kako je pomogla jednoj studentkinji!

Živa legenda.

Glumica Branka Petrić jedna je od najistaknutijih domaćih glumica, a jedna korisnica društvene mreže Tviter oglasila se svojevremeno kada je Branka dobila nagradu za životno delo i ispričala dirljivu priču o iskustvu sa njom.

Kako je izvesna Marija napisala, ona je u Beograd došla kako bi studirala, a stanodavac joj je bila upravo Branka Petrić koja ju je jednim gestom oduševila.

- Pošto je glumica Branka Petrić juče dobila Elle nagradu za životno delo, da podelim sa vama koliko je ta žena velika iz ličnog iskustva i kako je jednim gestom obeležila moje studiranje i olakšala mi život. Kada sam ja bila student, čuvala sam jednog bebca čiji roditelji su se setili da se stan na istom spratu izdaje i da bih mogla tu da živim od oktobra kada krene fakultet. Taj stan, jedna garsonjera, pripadao je pokojnom glumcu, Bekimu Fehmiuu, i suprugu Branke Petrić. Moja mama se dogovorila sa njom oko iznajmljivanja, i cena je bila 200€, a do fakulteta sam mogla i peške. Tada je 200€ vredelo mnogo više nego danas, i za nas je bilo mnogo, ali kao i svi studenti kada dođu u Beograd na fakultet, roditelji vam se žrtvuju i odriču svega da biste vi završili školu, i zbog koje žrtve ste svesni da morate da učite i radite i položite sve što pre, diplomirate i olakšate im život, tako je bilo i sa mnom. Kada je trebalo da odnesem prvu kiriju, gospođa Branka me je pozvala u JDP da joj novac dam pre predstave i budem njen gost i istu pogledam. Kada sam došla, ona je sišla u kostimu na recepciju, pogledala me, tada smo se upoznale i kada sam krenula da joj dajem novac ona je pogledala u novčanice i rekla "Molim, šta je to?" i to me je zbunilo, nisam znala gde smo pogrešili. Kada je videla moj izraz lica rekla je - "Ne ne tvoja mama mene sigurno nije lepo razumela, pobogu ti si student, kakvih 200€, to je mnogo, ovo je dovoljno" i uzela je jednu novčanicu od 100, a drugu mi vratila - napisala je ona i nastavila:

- Moja mama je jeste razumela ali je gospođa Branka u trenutku odlučila drugačije. Zamislite samo mog šoka tad. Pitala sam je da li je sigurna, ona je rekla "Naravno da sam sigurna, ni slučajno, nemoj da mi se zahvaljuješ ništa, pozdravi mamu i samo uči". Ljudi moji, ja sam tada bila najsrećnija osoba na svetu. I sada sam kad se toga setim. Čuvala sam bebca sećam se za velikih 25.000 din, infostan je koštao 600din, kablovsku sam pozajmljivala, a wifi sam iz kupatila hvatala od druga koji je živeo u zgradi iza moje, a kad nije bila grejne sezone, struja je bila jedva 1.000din. Zahvaljujući njoj ja sam sa svojom platom i dodatnim radom preko omladinske uspevala da finansiram i stan i život i da minimalno opteretim moje, i osećala sam se kao najbogatija osoba na svetu. Učila sam, završila sve uglavnom na vreme, postala zaljubljenik u pozorište, i najveći, definitivno najveći poštovalac lika i dela velike, predivne, gospodje Branke Petrić. Želim joj još mnogo ovakvih nagrada i priznanja u životu, i da je još dugo besprekornu gledamo na daskama koje život znače, jer kada je ovako postupila prema meni koju je znala svega tri minuta u životu, mogu samo da zamislim kako i koliko oplemenjuje živote ljudi koji imaju tu privilegiju da svakog dana budu i sarađuju sa njom. Hvala još jednom - napisala je devojka ispod čije su se objave nizali komentari.

