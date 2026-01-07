ODBIO LEKARSKU POMOĆ! Pokojni estradni frizer nije želeo da se leči, hitna pomoć ga zatekla u besvesnom stanju!

Preminuo u 41. godini.

Poznati estradni frizer Matija Radulović, koji je preminuo na Badnji dan, u ponedeljak je u 17 časova dovezen u Urgentni centar u Beogradu u nesvesnom stanju. Prema informacijama iz izvora bliskih njemu, dan ranije je Hitna pomoć bila pozvana, ali je on tada odbio lečenje, što je moglo doprineti pogoršanju njegovog stanja.

Izvor blizak porodici tvrdi da je Radulović tokom prethodnog dana osećao nelagodnost, ali nije želeo da traži medicinsku pomoć, što je na kraju imalo tragične posledice. U ponedeljak popodne, nakon što je njegovo stanje postalo kritično, ponovo je pozvana Hitna pomoć, a frizer je hitno transportovan u Urgentni centar.

Nažalost, uprkos naporima lekara, u 17:30 časova Matija Radulović je preminuo. Uzrok njegove smrti još uvek nije zvanično potvrđen.

