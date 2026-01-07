AKTUELNO

ODBIO LEKARSKU POMOĆ! Pokojni estradni frizer nije želeo da se leči, hitna pomoć ga zatekla u besvesnom stanju!

Foto: Instagram.com/maki.kingofhair

Preminuo u 41. godini.

Poznati estradni frizer Matija Radulović, koji je preminuo na Badnji dan, u ponedeljak je u 17 časova dovezen u Urgentni centar u Beogradu u nesvesnom stanju. Prema informacijama iz izvora bliskih njemu, dan ranije je Hitna pomoć bila pozvana, ali je on tada odbio lečenje, što je moglo doprineti pogoršanju njegovog stanja.

Foto: Instagram.com/maki.kingofhair

Izvor blizak porodici tvrdi da je Radulović tokom prethodnog dana osećao nelagodnost, ali nije želeo da traži medicinsku pomoć, što je na kraju imalo tragične posledice. U ponedeljak popodne, nakon što je njegovo stanje postalo kritično, ponovo je pozvana Hitna pomoć, a frizer je hitno transportovan u Urgentni centar.

Nažalost, uprkos naporima lekara, u 17:30 časova Matija Radulović je preminuo. Uzrok njegove smrti još uvek nije zvanično potvrđen.

Foto: Instagram.com/maki.kingofhair

Autor: R.L.

#Matija Radulović

