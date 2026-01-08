AKTUELNO

Domaći

ONA ZA BOŽIĆ PRAVI DVA SLAVLJA! Vanja Mijatović napunila je 40 godina, a mnogi ne znaju KOJE JE NJENO PRAVO IME!

Izvor: Grand online/Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Iznenadićete se.

Pevačica Vanja Mijatović juče je imala dva povoda za slavlje, jedan je Božić, a drugi njen rođendan.

- Rođena sam na Božić što je meni stvarno privilegija ali moram reći da je uvek Božić na prvom mestu - rekla je Vanja i nastavila:

Foto: Pink.rs/M. Vicović

- Uvek prvo čestitamo Božić. Moj rođendan je uvek bio u drugom planu, ali ne zato što mene zapostavljaju već ja tako osećam iskreno. Ali naravno, moji mi odmah posle ponoći čestitaju rođendan. Obično dočekamo u crkvi, jer tada volim da odem u crkvu na liturgiju. Posle mi čestitaju. Mnogo je lepo, zaista i to svake godine radimo. E onda sutradan, 07. januara posle Božićnog jutra ide i torta da se malo zasladimo - navela je pevačica.

Ono što mnogi ne znaju da njoj Vanja nije pravo ime, odnosno ima dva imena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Trebalo je možda da se zovem Hristina, ali eto, opet sam na kraju Vanja, tačnije Ivana Vanja, vila - ispričala je pevačica.

Autor: R.L.

#Vanja Mijatović

POVEZANE VESTI

Domaći

MAJKA MI JE REKLA DA... Naša pevačica ne zna tačan datum svog rođenja, a mnogi ne znaju ni njeno pravo ime

Društvo

Oglasili se stručnjaci – evo koliko je u Srbiji zaista zavisnika od igara na sreću

Domaći

NISU SMELI DA IZVADE NOVAC NA STO: Bosanac uzeo 80.000 evra, pa otkrio od kojih vrsnih pevača je zaradio više para!

Domaći

ŽELIM DA ZAUVEK BUDEM LEPA I IZGLEDAM MLADO! Naša pevačica napunila 40 godina, a svi kažu da se ne menja: Prošlo mi je dve trećine života...

Domaći

DUPLO SLAVLJE U DOMU PEVAČICE! Vanja Mijatović samo za Pink.rs otkrila gde ove godine slavi Božić i svoj jubilarni 40. rođendan, ne krije sreću zbog i

Domaći

Život su joj obeležile tragedije: Svi je znamo kao Miru Kosovku, a evo koje je njeno pravo ime