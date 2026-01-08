ONA ZA BOŽIĆ PRAVI DVA SLAVLJA! Vanja Mijatović napunila je 40 godina, a mnogi ne znaju KOJE JE NJENO PRAVO IME!

Iznenadićete se.

Pevačica Vanja Mijatović juče je imala dva povoda za slavlje, jedan je Božić, a drugi njen rođendan.

- Rođena sam na Božić što je meni stvarno privilegija ali moram reći da je uvek Božić na prvom mestu - rekla je Vanja i nastavila:

- Uvek prvo čestitamo Božić. Moj rođendan je uvek bio u drugom planu, ali ne zato što mene zapostavljaju već ja tako osećam iskreno. Ali naravno, moji mi odmah posle ponoći čestitaju rođendan. Obično dočekamo u crkvi, jer tada volim da odem u crkvu na liturgiju. Posle mi čestitaju. Mnogo je lepo, zaista i to svake godine radimo. E onda sutradan, 07. januara posle Božićnog jutra ide i torta da se malo zasladimo - navela je pevačica.

Ono što mnogi ne znaju da njoj Vanja nije pravo ime, odnosno ima dva imena.

- Trebalo je možda da se zovem Hristina, ali eto, opet sam na kraju Vanja, tačnije Ivana Vanja, vila - ispričala je pevačica.

Autor: R.L.