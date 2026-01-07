SINE, DIGNI GLAVU! Karleuša otkrila koji savet svoje pokojne majke Divne uvek posluša, pa progovorila o novogodišnjem nastupu u Eliti!

Otvorila dušu.

Jelena Karleuša gostuje danas u jutarnjem programu televizije Pink kod Jovane Jeremić, a odmah na početku razgovora otkrila je da joj je bila čast da za Novu godinu peva u "Eliti".

- Ja sam pevala za par miliona gledalaca. Ne bih pravila razliku između ljudi koji su u rijalitiju, i onih ljudi za koje pevaju moje kolege. Meni je publika ista, ne omalovažavam ljude. Bila mi je čast, imam lepo mišljenje o ljudima koji su u rijalitiju, moja majka je često bilo po rijalitiju - rekla je Jelena.

Jovana je upitala Jelenu koji savet svoje majke Divne pamti i nikad ne zaboravlja.

- Da nikad ne spustim glavu. Kažu mnogi da je 2025. godina bila teška za mene, ali ja ne pamtim godinu koja mi nije bila teška. Ja sam imala Divnu koja je morala da se dovija da svojoj čudnoj ćerki da motivacije i uvek mi je govorila: "Sine, glavu gore" - navela je Karleuša.

Autor: R.L.