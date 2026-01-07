AKTUELNO

Domaći

SINE, DIGNI GLAVU! Karleuša otkrila koji savet svoje pokojne majke Divne uvek posluša, pa progovorila o novogodišnjem nastupu u Eliti!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otvorila dušu.

Jelena Karleuša gostuje danas u jutarnjem programu televizije Pink kod Jovane Jeremić, a odmah na početku razgovora otkrila je da joj je bila čast da za Novu godinu peva u "Eliti".

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam pevala za par miliona gledalaca. Ne bih pravila razliku između ljudi koji su u rijalitiju, i onih ljudi za koje pevaju moje kolege. Meni je publika ista, ne omalovažavam ljude. Bila mi je čast, imam lepo mišljenje o ljudima koji su u rijalitiju, moja majka je često bilo po rijalitiju - rekla je Jelena.

Jovana je upitala Jelenu koji savet svoje majke Divne pamti i nikad ne zaboravlja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da nikad ne spustim glavu. Kažu mnogi da je 2025. godina bila teška za mene, ali ja ne pamtim godinu koja mi nije bila teška. Ja sam imala Divnu koja je morala da se dovija da svojoj čudnoj ćerki da motivacije i uvek mi je govorila: "Sine, glavu gore" - navela je Karleuša.

Autor: R.L.

#Jelena Karleuša

POVEZANE VESTI

Domaći

SOFIJA ŠAŠIĆ PRVI PUT PRIZNALA SVOJE PRIVATNE TAJNE! Otkrila kakve su joj bile emotivne veze, a ovo je uvek radila! Progovorila i o odnosu s ocem!

Domaći

Ja sam svoju cenu platila: Anđela nikad iskrenija, otkrila reakciju njenog oca, Veliše na njeno učešće u Eliti 8, pa progovorila o intimnim klipovima!

Domaći

Vanja Mijatović progovorila o problemima u braku, pa se dotakla majke numerologa: Pitam kad je stani-pani

Domaći

TO NEMA VEZE SA MOJIM PARTNEROM! Kaća Živković progovorila o povratku na scenu nakon porođaja, pa priznala: Bila sam u depresiji...

Domaći

Sa suzama u očima otkrila sve: Matora otkrila koliko joj znači podrška Karićeve porodice nakon smti majke, progovorila o svemu što su uradili za nju (

Zadruga

POKAZALA SAM LJUDSKOST ONDA KADA JE TEŠKO: Zorica Marković sumirala utiske o svom dosadašnjem učešću u Eliti, pa priznala da je emotivnija nego što se