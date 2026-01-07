Izgubila sam decenijske prijatelje! Karleuša otkrila da su joj mnogi OKRENULI LEĐA, pa poručila: Veći sam vernik od OVIH KOJI IDU NA LITURGIJE!

Žestoko!

Jelena Karleuša je ovog jutra gostovala kod Jovane Jeremić, u jutarnjem programu televizije Pink, te je govorila o svom životu, ali i o gubitku prijatelja.

- Ja sam jedna od retkih ličnosti za koje i neprijatelji kažu da sam dobar čovek, samo ne znaju zašto su mi neprijatelji. Mnogo neprijatelja može da ima samo dobar čovek. Oni koji kalkulišu imaju puno prijatelja, ali ja ne mogu da budem prijatelj sa nekim ko je loš, ko nije na strani pravde. Ja sam izgubila decenijske prijatelje, ali maske su pale u zadnjih godinu dana - rekla je Jelena.

Ona je istakla da je za neke njen život skandalozan, ali da ona nema nikakve veze sa tim.

- Mene često prati reč skandal, ali ja nisam napravila nijedan skandal, to što je nekome moj privatan život skandalozan, ja to nisam želela, to je moj privatan život, nisam mogla da utičem na to kako će ljudi videti to. Borila sam se kako sam znala i umela, nikad nisam želela da budem žrtva, već heroina svog života, nisam birala lake poene, mene žele da sruše, znači da sam ja jako visoko. Ništa ne bih menjala, ništa ne bih obrisala, jer smatram da naš život, evo i u ovom danu kada slavimo veru, kroz njegov (Isusov) život mogu da pronađem paralelu sa mojim životom. Bezumlje mase je strašno, ja često nalazim inspiraciju u tim pričama, ja sam veći vernik od ovih koji idu po liturgijama, a crni su, život je kako živiš van kamera, život su dela. To je ono što je moja majka ostavila iza sebe, ja mislim da će i mene ljudi pamtiti po dobrom - navela je Karleuša.

Autor: R.L.