SEVERINA JE PLAĆENA, U HRVATSKOJ JE SMATRAJU BRUKOM I SRAMOTOM! Karleuša bez dlake na jeziku, brutalnija nego ikad!

Nema problem da iznese svoj stav.

Jelena Karleuša je u današnjem jutarnjem programu televizije Pink kod Jovane Jeremić otkrila svoj stav o plaćenicima koji podržavaju blokadere.

- Severina se na primer dosta mešala oko tih priča oko blokada, iz Hrvatske je davala svoja mišljenja, podržavala blokadere, nije jedina, bilo je i kod nas takvih ličnosti, koji bi trebalo da pevaju - rekla je Jovana.

- Kad je reč o Severini, smatram da je plaćena, meni ne treba novac da budem na strani moje zemlje i mog naroda. To je patriotizam koji se oseća, čast mi je da budem na strani mira u mojoj zemlji i na strani naroda koji želi normalno da živi. Ja pamtim mnoga teška vremena, kad nisam imala za čarape, kad sam živela sa majkom, koja je imala dve marke platu, kad nam je bio prazan frižider. A vrlo dobro znam kako živimo sad, u miru, izobilju i u besu dobrog života podivljali su oni koji su najbolje živeli. Treba biti na strani onih koji nam pomažu da dobro živimo - navela je Jelena i dodala:

- Severina će ovo gledati, ja je pozdravljam i mogu da joj poručim da se bavi svojom zemljom, svojim predsednikom, svojim narodom, a parice je dobila da napada, jer to je vrlo jasno zašto bi se bilo koja javna ličnost bavila. Za nju kažu da je žena plaćena, to je agenda koju ona odrađuje. Tompson to radi decenijama, a ovo je smišljeno u toku ove kampanje. Čestitam drugim javnim ličnostima iz Hrvatske koji se drže sa strane i osuđuju Severinu, groze je se, smatraju da je bruka i sramota Hrvatske - istakla je Karleuša.

Autor: R.L.