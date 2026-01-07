U NAŠ ODNOS SE UPLEO JEDAN ĐAVO! Jelena Karleuša progovorila o razvodu sa Duškom Tošićem, pa otkrila: Imam puno starateljstvo nad Atinom i Nikom!

Ipak, ne brani im da viđaju oca.

Jelena Karleuša je u jutarnjem programu televizije Pink kod voditeljke Jovane Jeremić pričala o mnogim temama. Dotakla se svog političkog stava, ali i uloge Duška Tošića, njenog bivšeg muža, u odgajanju njihovih ćerki.

- Mnogi moji prijatelji i kolege su delili tu peticiju da mi se ugasi moj Instagram profil. Eto, to me je možda najviše povredilo u prošloj godini. To je pokazatelj koliko je istina bolela, a takve je svaka moja reč pogađala. Oni su počeli da dobijaju rat na društvenim mrežama, sada su već ljudi shvatili koliko su bili izmanipulisani, a ja sam to videla od prvog trenutka - rekla je Jelena.

- Niko nije očekivao da ćeš ti podržati Aleksandra Vučića - konstatovala je Jovana.

- Ja sam jedina koja nije završila fakultet od čitavog mog okruženja, a svi oni podržavaju njega. Ja sam uvek na strani pravde, kao i svi moji dragi ljudi. Svi oni, imaju desetke na fakultetu, prelepi su i imaju sve zube. Jovana, ja moram da kažem da imam ekstremno veliku tremu ispred tebe, Jovana. Imaš ekstemno jaku energiju, specifičnu energiju imaš i meni već sad idu suze dok pričam sa tobom.

- Jelena, moram da priznam da često viđam Duška sa vašim ćerkama po gradu i moram da priznam da je on veoma posvećen otac - navela je Jovana.

- Ako verujemo u Boga, verujemo li i da đavo postoji? U našem slučaju se upleo jedan đavo. Ja ne kažem da verujem u crnu magiju, ali verujem da se neka đavoljska sila uplela tu. Nikada ne bih mogla da pređem preko nekih stvari. Atinu i Niku sam ja odgajala, a kada je prestao da igra fudbal, počeo je istinski dosta vremena da provodi sa našim ćerkama. Ja imam potpuno starateljstvo nad decom, ali ne branim da one provode vremena koliko žele pored njega - istakla je Karleuša.

Autor: S.Z.