DUŠKO MI JE PREDLAGAO DA ODUZMEM SEBI ŽIVOT! Karleuša otkrila kako je porodica reagovala kada su njene INTIMNE FOTOGRAFIJE obelodanjene!

Sada je niko ne može slomiti.

Muzička zvezda Jelena Karleuša pričala je danas u jutarnjem programu kod Jovane Jeremić o svim nedaćama koje su je zadesile.

- Nisam se svestila, morala sam da opraštam svima, nema osobe koja se o mene ogrešila, da nisam naučila da praštam bila bih jako sama okružena životinja. Ja uživam u samoći. Ona mi je neophodna da iz toga nađem neki svoj mir i smirim tu svoju ekstremnu energiju, toliko sam energična, i na nastupima, imam mlade igračice, koje mi nekad kažu da usporim, jer im se povraća od mog tempa, a ja se ni ne oznojim - rekal je Jelena.

Ona je potom pričala i o intimnim fotografijama koje su ugledale svetlost dana, pa je otkrila šta joj je tadašnji muž Duško Tošić predlagao.

- Koliko moraš da budeš mali muškarac, to nije videlo muškarca - rekla je Jovana.

- To rade samo povređeni muškarci. To je nebitno. Ja nisam najgora, niko ne bi bio sa mnom zato što sam najgora, nego najbolja, kad se muškarac spusti na taj nivo da na taj način ponizi ženu, onda je ona njega pobedila. Ja sam imala dve opcije, ili da sebi oduzmem život, što je želeo Duško, koji mi je to predlagao, da oduzmem sebi život. Problem je što je posle toga i Divna izgubila život. Sve je to gledala i žao mi je što je u toj atmosferi otišla. Kad žena to preživi, žena sa dvoje dece koja idu u školu, šta meni bilo ko sad može da uradi i da mi naudi, ne postoji način na koji mogu da mi naude. Ako sam to preživela... - rekla je Jelena.

