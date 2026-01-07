ATINU I NIKU UČIM DA POŠTUJU I CENE SRPSKU TRADICIJU! Jelena Karleuša u božićnom intervjuu za Pink.rs otkrila šta je obavezno u njenom domu za najradosniji praznik, ali i šta prenosi na ćerke! (VIDEO)

Za Božić nikada ne napušta svoj dom.

Muzička zvezda Jelena Karleuša u božićnom intervjuu za Pink.rs progovorila je o tradiciji koju nijedne godine ne propušta, o tome čemu uči svoje ćerke, ali i gde će provesti najradosniji hrišćanski praznik.

- Iako ne važim za nekog vernika, jako poštujem tradiciju moja kuća je i dalje novogodišnji okićena, unet je badnjak, sve je na stolu ono što treba da bude, od česnice, do oraha i svega onoga što krasi jednu božićnu trpezu. Ja moju decu učim da izuzetno poštuju našu veru i tradiciju, to mi jako, jako bitno - rekla je Jelena i dodala:

- To je ono što ja, kao neko ko veruje i poštuje srpsku tradiciju, svake godine obeležavam, mislim na Božić, Uskrs i sve praznike za koje smatram da su deo naše srpske tradicije, i koji moraju da se uče, poštuju i deca da se uče tim vrednostima. Ne moraju da budu vernici, to će biti na njima, njihova odluka, kao što ni na mene niko nije uticao kad sam bila mala i mlada. Moji roditelji su pustili da ja sama odlučujem o tome, tako i ja Atinu i Niku učim da imaju same stav o tome, ali da poštuju i cene - navela je ona.

Karleuša je dodala da Božić svake godine provodi u svom domu dočekujući goste.

- Ja nikad ne idem za Božić u goste, uvek svi dolaze kod mene, i uvek bude jako lepo, uvek se puno najedemo i bude jako lepa energija - istakla je Jelena.

Autor: R.L.