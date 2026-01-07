AKTUELNO

Naša voditeljka i mankenka, Tijana Stoisavljević, u specijalnom Božićnjem intervju za Pink.rs otkirla je kako se u njenom domu slavi najradosniji hrišćanski praznik.

Tijana nam je otkila zbog čega voli Božić i koliko se ona, njen suprug Mihailo i ćerka Kiara raduju ovom prazniku, te nam je priznala koja namirnica obavezno mora biti na božićnjoj trpezi.

Kako se u Vašem domu slavi Božić?

- Božić je oduvek bio moj omiljeni praznik i najdraži dan u godini. Sada, kada je Kiara tu, taj dan je još posebniji. Ove godine Božić slavimo kod mojih roditelja. Božić Bata je doneo puno poklona, tako da se radujem otvaranju poklona isto kao Kiara, ako ne i više.

Ko je zadužen za božićnu trpezu?

- Za božićnu trpezu zadužene su moja mama i baka, a tata je, naravno, tu da sve to isprati. Bakina ruska salata je najbolja na svetu i njoj se najviše radujem.

Koji običaj Vam je najvažniji za Božić?

- Svi običaji. To je dan posvećen porodici, pun smeha, a najviše ljubavi. Uvek sam se trudila da ja budem Božić Bata i svima kupujem poklone, i to me jako ispunjava. Uveče nam je uvek bio običaj da se društvo okupi i nazdravi. Sada, sa decom, malo je teže da se uskladimo, ali se trudimo.

Da li ste umesili česnicu i kod koga je završila parica ove godine?

- Prošle godine sam ja bila zadužena za česnicu i paricu je izvukao kum, a ove godine je moj tata bio zadužen za česnicu, dok je parica pripala njegovoj miljenici – Kiari.

Autor: N.Brajović

