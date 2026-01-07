AKTUELNO

Domaći

PRAZNIČNA IDILA KOD IVANE PAVKOVIĆ I PETRA MITIĆA! Pevači otvorili vrata porodičnog doma za Pink.rs, deca lome česnicu, trpeza puna đakonija!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Privatna arhiva ||

Trude se da na naslednike prenesu duh tradicije i običaja.

Pevački par Ivana Pavković i Petar Mitić već godinama uživaju u skladnom braku, a kruna njihove ljubavi su trojica sinova. Najradosniji hrišćanski praznik - Božić oni su dočekali u Petrovom rodnom gradu Vranju, gde su deca bila polažajnici, a nakon toga su lomili česnicu i ispoštovali sve običaje vezane za ovaj praznik.

Foto: Foto/Mina Mashi

- Praznici su deo godine kojem se veoma radujemo. Nakon Nove godine, koju Petar i ja uglavnom provodimo radno, Badnji dan i Božić uvek provodimo u krugu naših najmilijih. Trudimo se da na naše sinove prenesemo porodične tradicije koje i sami nosimo iz svojih porodica - rekla je Ivana za Pink.rs i dodala:

- S obzirom na to da imamo veliku familiju, ovo doba godine je vreme kada se svi okupljamo i u miru i blagostanju dočekujemo praznike. Trenutno smo u Vranju kod Petrove porodice.

Pevačica je istakla da se deca posebno raduju svemu što donose praznici, te da ih uče srpskim običajima i tradiciji.

Foto: Privatna arhiva

- Deca se posebno raduju ovom danu, jer su ujutru položajnici, a nakon toga sledi lomljenje česnice. Blizanci su sada već porasli i zajedno sa starijim bratom učestvuju u svim porodičnim tradicijama. Veoma smo ponosni na njih i zahvalni na svakom danu koji provodimo na okupu - rekla nam je Ivana.

Autor: R.L.

#Ivana Pavković

#Petar Mitić

POVEZANE VESTI

Domaći

Slavlje u domu Ivane Pavković i Petra Mitića: Najskladniji estradni par ima lepe vesti, čestitke neprestano stižu

Dom, Lepota i Moda

Ako se pitate kada da OKITITE JELKU: Ovih 5 datuma donosi novac, ljubav i sreću u vašu kuću

Domaći

Ležali smo u krevetu, pogledala me i rekla da se razvodimo: Ivana Pavković obaveštenjem zatekla Petra Mitića

Društvo

Ovo je najstrože zabranjeno raditi na Badnji dan: Iz Etnografskog muzeja upozoravaju na važne običaje za praznik

Zadruga

UKRSTILI GLASOVE: Matora i Ivan daju sve od sebe da uvežbaju pesmu s kojom će se predstaviti na večerašnjoj Elitoviziji! (VIDEO)

Društvo

SUTRA NE SMETE DA ZATVORITE VRATA: Ovaj običaj za Svetog Nikolu domaćini moraju da ispoštuju