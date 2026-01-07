PRAZNIČNA IDILA KOD IVANE PAVKOVIĆ I PETRA MITIĆA! Pevači otvorili vrata porodičnog doma za Pink.rs, deca lome česnicu, trpeza puna đakonija!

Trude se da na naslednike prenesu duh tradicije i običaja.

Pevački par Ivana Pavković i Petar Mitić već godinama uživaju u skladnom braku, a kruna njihove ljubavi su trojica sinova. Najradosniji hrišćanski praznik - Božić oni su dočekali u Petrovom rodnom gradu Vranju, gde su deca bila polažajnici, a nakon toga su lomili česnicu i ispoštovali sve običaje vezane za ovaj praznik.

- Praznici su deo godine kojem se veoma radujemo. Nakon Nove godine, koju Petar i ja uglavnom provodimo radno, Badnji dan i Božić uvek provodimo u krugu naših najmilijih. Trudimo se da na naše sinove prenesemo porodične tradicije koje i sami nosimo iz svojih porodica - rekla je Ivana za Pink.rs i dodala:

- S obzirom na to da imamo veliku familiju, ovo doba godine je vreme kada se svi okupljamo i u miru i blagostanju dočekujemo praznike. Trenutno smo u Vranju kod Petrove porodice.

Pevačica je istakla da se deca posebno raduju svemu što donose praznici, te da ih uče srpskim običajima i tradiciji.

- Deca se posebno raduju ovom danu, jer su ujutru položajnici, a nakon toga sledi lomljenje česnice. Blizanci su sada već porasli i zajedno sa starijim bratom učestvuju u svim porodičnim tradicijama. Veoma smo ponosni na njih i zahvalni na svakom danu koji provodimo na okupu - rekla nam je Ivana.

Autor: R.L.