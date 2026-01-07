DUPLO SLAVLJE U DOMU PEVAČICE! Vanja Mijatović samo za Pink.rs otkrila gde ove godine slavi Božić i svoj jubilarni 40. rođendan, ne krije sreću zbog iznenađenja od najmilijih: ISPOŠTOVALI SMO TRADICIJU, OVO MI JE NAJLEPŠI ROĐENDAN

Slavi i Božić i rođendan!

Pevačici Vanji Mijatović, najradosniji hrišćanski praznik Božić je jako važan. Pored toga što voli da ga provodi u krugu porodice, ona danas slavi 40. rođendan.

TIm povodom, stupili smo u kontakt sa Vanjom i porazgovarali o današnjem duplom veselju u njenoj porodici:

- Moram da priznam da mi je ovo jedan od najlepših, ako ne i najlepši rođendan do sada. Današnji dan proslavljam fenomenalno, mama mi je uplatila odmor u Hurgadi i došli smo sa našim prijateljima. Mi smo upravo na ručku, a to je jedno od iznenađenja, doneli su mi mnogo poklona, a večeras će biti drugo iznenađenje, ali neće da mi otkriju koje Ovo mi je prvi rođendan koji prvodim van svoje zemlje i jako mi je lepo - rekla je Vanja i dodala:

- Uspeli smo da održimo tradiciju i današnjeg praznika, Božića, jutros smo bili u crkvi i stvarno mi je divno, nisam se nadala ovakvom rođendanu.

Autor: N.Brajović