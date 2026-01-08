NE MARE ZA KOMENTARE! Čeda Jovanović i Aca Kos zajedno dočekali Božić, pa poslali svima TOPLU ČESTITKU! (VIDEO)

Ne razdvajaju se.
Čeda Jovanović već neko vreme izaziva interesovanje javnosti zbog druženja sa Aleksandrom Kosom, ali njih dvojica za ovo očigledno ne mare, naprotiv. Čeda i njegov prijatelj su ovog Božića odlučili da praznik provedu zajedno i da radost podele sa svima!
Oni su podelili snimak ispred Hrama, te su svima čestitali Božić.
- Hristos se rodi! Neka nama i našim porodicama, prijateljima i svim dobrim ljudima samo najlepše i najsrećnije, najuspešnije i u najvećoj ljubavi, sve u životu bude - porčuo je Kos.
On je čak u jednom trenutku na snimku i poljubio Čedu u glavu.
Autor: R.L.