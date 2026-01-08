AKTUELNO

NE MARE ZA KOMENTARE! Čeda Jovanović i Aca Kos zajedno dočekali Božić, pa poslali svima TOPLU ČESTITKU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/coa_kos ||

Ne razdvajaju se.

Čeda Jovanović već neko vreme izaziva interesovanje javnosti zbog druženja sa Aleksandrom Kosom, ali njih dvojica za ovo očigledno ne mare, naprotiv. Čeda i njegov prijatelj su ovog Božića odlučili da praznik provedu zajedno i da radost podele sa svima!

Foto: Instagram.com/coa_kos

Oni su podelili snimak ispred Hrama, te su svima čestitali Božić.

- Hristos se rodi! Neka nama i našim porodicama, prijateljima i svim dobrim ljudima samo najlepše i najsrećnije, najuspešnije i u najvećoj ljubavi, sve u životu bude - porčuo je Kos.

On je čak u jednom trenutku na snimku i poljubio Čedu u glavu.

