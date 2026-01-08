TATA JE BIO SIROČE, OSTAVLJEN U ZVEČANSKOJ! Kristijan Golubović se za Božić prisetio svog detinjstva, pa priznao: Mnogo sam propustio zbog svojih loših izbora!

Ovo mnogi nisu znali.

Kristijan Golubović za Božić je gostovao u jutarnjem programu Red televizije, a tom prilikom je otkrio kako proslavlja najradosniji hrišćanski praznik sa decom.

- Skupa je cena imati decu, najlepša stvar, ali nekad stvarno poželiš da si na par sati na nekoj drugoj planeti, jer ta energija je nešto u šta nisam verovao da postoji. Ja sam mislio da sam energičan, ali ja sam stvarno mala beba za ovu decu - rekao je on.

Golubović se prisetio i svog detinjstva, kao i svog oca, koji mu je usadio duh tradicije.

- Tata je držao do te neke tradicije, on je bio siroče, ostavljen u "Zečanskoj" sa tri godine, sam je morao da se snalazi. Uvek mi je govorio da ovo što ja sad doživljavam da je to poenta i prava vrednost života. Ja sam ovo ceo život čekao. Propustio sam mnogo zbog svojih loših izbora i svoje prošlosti, ali sad sam došao u neku nirvanu - poručio je Kristijan.

Autor: R.L.