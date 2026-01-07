AKTUELNO

Domaći

ŽRTVUJEM VREME SA PORODICOM! Desingerica za Božić otkrio kakav je bio kao dečak, pa priznao šta mu njegovi najmiliji REDOVNO PODVALJUJU!

Izvor: Pink.rs

Otvorio dušu za najradosniji hrišćanski praznik.

Dragomir Despić Desingerica gostovao je danas na Red televiziji, u jutarnjem programu, te je otkrio kakva ga sećanja vezuju za Božić i sve najlepše praznike.

- Moj izabrani demon paralize sna, a vaš i naš tata - predstavila ga je Anđela Ašanin.

Foto: RED TV Printscreen

- Sad sam pričao sa mama Džehvom, i ona je rekla da ako se ikad oslobodim, da bi ona mene za kuću, tako me vide ljudi - rekao je on.

On je istakao da se jako lepo oseća kada dođu praznici.

Foto: RED TV Printscreen

- Kad sednem kući i razmišljam o Božiću, postanem razdragan, obuzme me neka drhtavica. Ja Božić ne radim, ne radim ni Novu godinu, a ni prvog - rekao je on, pa se prisetio detinjstva:

- Ja sam bio nestašan, tad sam bio gori, sad sam čovek za primer.

Desingerica je otkrio da mu njegovi najmiliji često "nameste" da izvuče paricu iz česnice.

- Stalno mi nameste da izvučem paricu. Izvalio sam - rekao je Despić kroz osmeh.

On je istakao da se u njegovom poslu mora podneti žrtva, ako želiš uspeh, te je on takvu vrstu žrtve prihvatio.

Foto: RED TV Printscreen

- Trudim se ja, dosta se žrtvujem. Vreme sa porodicom, to je najveća žrtva. Zato i ne radim Božić - zaključio je Desingerica.

Autor: R.L.

#Desingerica

