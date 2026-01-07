ŽRTVUJEM VREME SA PORODICOM! Desingerica za Božić otkrio kakav je bio kao dečak, pa priznao šta mu njegovi najmiliji REDOVNO PODVALJUJU!

Otvorio dušu za najradosniji hrišćanski praznik.
Dragomir Despić Desingerica gostovao je danas na Red televiziji, u jutarnjem programu, te je otkrio kakva ga sećanja vezuju za Božić i sve najlepše praznike.
- Moj izabrani demon paralize sna, a vaš i naš tata - predstavila ga je Anđela Ašanin.
- Sad sam pričao sa mama Džehvom, i ona je rekla da ako se ikad oslobodim, da bi ona mene za kuću, tako me vide ljudi - rekao je on.
On je istakao da se jako lepo oseća kada dođu praznici.
- Kad sednem kući i razmišljam o Božiću, postanem razdragan, obuzme me neka drhtavica. Ja Božić ne radim, ne radim ni Novu godinu, a ni prvog - rekao je on, pa se prisetio detinjstva:
- Ja sam bio nestašan, tad sam bio gori, sad sam čovek za primer.
Desingerica je otkrio da mu njegovi najmiliji često "nameste" da izvuče paricu iz česnice.
- Stalno mi nameste da izvučem paricu. Izvalio sam - rekao je Despić kroz osmeh.
On je istakao da se u njegovom poslu mora podneti žrtva, ako želiš uspeh, te je on takvu vrstu žrtve prihvatio.
- Trudim se ja, dosta se žrtvujem. Vreme sa porodicom, to je najveća žrtva. Zato i ne radim Božić - zaključio je Desingerica.
