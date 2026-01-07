UŽIVAMO, IGRAMO SE! Aleksandra Mladenović nam se za Božić javila iz RODNE ŽITORAĐE, evo s kim provodi najradosnije praznike!

Sa njima joj je najlepše.

Mlada pevačica Aleksandra Mladenović ovog Božića uzela je "slobodne dane" i skoknula do svog rodnog mesta, Žitorađe.

Mi smo je pozvali kako bi joj čestitali najradosniji hrišćanski praznik, a ona nam je otrila da uživa u toplini porodičnog doma.

- Kod kuće sam, sa porodicom. Uživam, igram se sa bratovom decom, porodično proslavljamo Božić - rekla nam je Aleksandra i svim čitaocima portala Pink.rs čestitala praznike.

Ona je objavila i fotografije iz svog porodičnog doma, a ono što je svima ostavilo najlepši utisak jeste narodna nošnja koju je ponela.

Autor: R.L.