Era Ojdanić nastavlja tradiciju za BOŽIĆNE PRAZNIKE: Na Badnje veče večerao na podu s najmilijima i nazdravljao vrućom rakijom, za Pink.rs progovorio i o PORŠEU koji je poklonio unuku za punoletsvo (FOTO)

Poštuje tradiciju i običaje!

Danas pravoslavni vernici proslavljaju najradosniji hrišćanski praznik - Božić, dan Hristovog rođenja.

Ekipa portala Pink.rs stupila je tim povodom u kontakt sa jednim od najvećih šoumena na našim prostorima, pevačem Andrijom Erom Ojdanićem. Na samom početku razgovora, upitali smo ga kako je proveo Badnji dan i Badnje veče, te je on otkrio da se tradicionalno jelo na podu, a sa njim su bili njegovi najbliži.

- Sinoć je bila kućna varijanta, moja ćerka Jasmina, sin Dragutin, unuk Andrija i ja smo bili na okupu, porodična atmosfera... Lepo smo večerali na podu, palili badnjak, malo smo pijukali... Vruća rakijica se naravno podrazumeva, rakija vruća greje pluća - našalio se Era i otkrio šta je na trpezi u njegovom domu za Božić, kao i kako provodi najveseliji hrišćanski praznik.

- Jutros pečenica, malo plećkica, domaćeg rena i tako... Idem sada kući na ručak s mojima, snimao sam emisiju... Kućna varijanta, sedeljka, pićence večeras - poručio je pevač i otkrio kako se proveo na punoletstvu unuka Andrije, ali i progovorio o automobilu marke ''Porše'' koji mu je poklonio za 18. rođendan.

- Na punoletstvu je bilo fantazija, nezaboravno smo se proveli, lepu mašinu sam mu pokonio pošto je položio vozački pre pola godine, a i dobro sam ga naučio da vozi, tako da je zaslužio i dobru mašinu - kaže Era za Pink.rs i otkriva kako se proveo za Novu godinu.

- Nova godina je bila luda i nezaboravna u mom motelu u Meljaku. Moje kolege iz Dunja benda i ja do ranih jutarnjih časova, sad se spremamo za srpsku Novu godinu u istom raspoloženju - otkrio je Ojdanić za naš portal.

Autor: M.K.