Ovako izgleda trudna žena Ace Sofronijevića! Stavili šubare i čestitali Božić, a tek da im vidite prazničnu trpezu

Proslavljeni harmonikaš Aca Sofronijević i njegova trudna supruga Kosana objavili su fotografiju iz automobila kojom su poželeli svim pravoslavnim vernicima srećan Božić.

Aca Sofronijević i Kosana pozirali su nasmejani u automobilu, a oboje su nosili šubare na glavi.

- Mir Božiji, Hristos se rodi! Neka smo zdravi, srećni, voljeni i veseli zauvek! Živeli. Pozdrav od Sofronijevića - stoji ispod objave koju je podelio harmonikaš.

Uskoro su usledile čestitke, ali i komplimenti da trudna Kosana blista u drugom stanju.

Na trpezi porodice Sofronijević našli su se tradicionalni simboli Badnjeg dana – orasi, pšenica, sveće i cveće, uz dodatak crvenih ruža koje unose toplinu i eleganciju.

Kosana, koja je trudna, podelila je deo prazničnog ambijenta na društvenim mrežama, pokazujući koliko joj je važno očuvanje običaja. Njihov dom je primer kako tradicija i moderan stil mogu savršeno da se uklope.

- Ovo je poseban Badnji dan za nas jer s radošću iščekujemo prinovu. Trudimo se da očuvamo tradiciju i prenesemo je dalje, jer su to vrednosti koje nas povezuju i čine porodicu jačom - napisala je Kosana uz fotografiju sa praznične trpeze.

Autor: D. T.