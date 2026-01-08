AKTUELNO

Domaći

Slavi islamske praznike i dva Božića: Ova poznata pevačica je iz mešovite porodice, a evo za čim žali

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Branka Sovrlić priznaje da se raduje svim verskim praznicima – pravoslavnim, katoličkim i muslimanskim, jer je, kako kaže, tako vaspitana i naučena od malih nogu. U njenoj kući se svaki verski praznik obeleži na neki način.

Zbog toga Branka Sovrlić i pravoslavni Božić obeležava sa posebnom radošću, isto kao i druge važne verske datume.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

- U našoj kući sve pomalo obeležimo. Srećna sam što dolazim iz porodice u kojoj su zastupljene različite nacionalnosti, pa imam i širok krug prijatelja drugih vera. Još sam srećnija što sam tako odgojena - istakla je Branka.

Pevačicu posebno inspiriše novogodišnje dekorisanje doma, iako priznaje da jelku ne kiti.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam okitila jelku jer u kući nema dece, ali imam svetiljčice, anđelčiće i po neki ukras. Volim da prostor bude makar malo okićen, jer se tada lično mnogo lepše osećam. Važno mi je da je dom veseliji i da se praznici na neki način obeleže - dodala je Branka.

Autor: D. T.

#Branka Sovrlić

POVEZANE VESTI

Domaći

Imam dva stana u Beogradu: Pevačica otkrila koliko često dolazi u prestonicu, pa priznala da li izdaje nekretnine

Domaći

PRAZNIČNA MAGIJA! Supruga Miloša Bikovića podelila prizor iz njihovog doma, naslednik je GLAVNA ZVEZDA!

Domaći

Pevačica se oporavila nakon teške operacije: SKINULA SE i pokazala zgodno telo u 68. godini, zapalila društvene mreže vrelim fotkama (FOTO)

Domaći

Nikada nismo imali krizu: Branka Sovrlić progovorila o suprugu s kojim je 42 godine, a onda je Darko otkrio šta mu je Sanja Marinković ZABRANILA

Domaći

'POTIČEM IZ SVEŠTENIČKE PORODICE I MENI SU PRAZNICI UVEK OBELEŽAVALI ŽIVOT' Maja Nikolić za Pink.rs otkrila kako će provesti najradosniji praznik, a e

Domaći

OPERISANA BRANKA SOVRLIĆ! Tim lekara odlučio da mora HITNA INTERVENCIJA, evo kako se sada pevačica oseća i gde se nalazi!