Slavi islamske praznike i dva Božića: Ova poznata pevačica je iz mešovite porodice, a evo za čim žali

Pevačica Branka Sovrlić priznaje da se raduje svim verskim praznicima – pravoslavnim, katoličkim i muslimanskim, jer je, kako kaže, tako vaspitana i naučena od malih nogu. U njenoj kući se svaki verski praznik obeleži na neki način.

Zbog toga Branka Sovrlić i pravoslavni Božić obeležava sa posebnom radošću, isto kao i druge važne verske datume.

- U našoj kući sve pomalo obeležimo. Srećna sam što dolazim iz porodice u kojoj su zastupljene različite nacionalnosti, pa imam i širok krug prijatelja drugih vera. Još sam srećnija što sam tako odgojena - istakla je Branka.

Pevačicu posebno inspiriše novogodišnje dekorisanje doma, iako priznaje da jelku ne kiti.

- Nisam okitila jelku jer u kući nema dece, ali imam svetiljčice, anđelčiće i po neki ukras. Volim da prostor bude makar malo okićen, jer se tada lično mnogo lepše osećam. Važno mi je da je dom veseliji i da se praznici na neki način obeleže - dodala je Branka.

