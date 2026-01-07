Proći će sve: Pevačica se oglasila na prvi Božić koji slavi bez muža (FOTO)

Folk pevačica Goga Gačić posle dugih osam godina stavila je tačku na brak s kolegom Markom Gačićem, a danas bez muža proslavlja prvi Božić.

Tim povodom oglasila se na mrežama. Naime, Goga je objavila fotografiju i uputila prazničnu čestitku svojim pratiocima.

- Proći će sve, ali duša, obraz i ono to je dobro ostaje zauvek. Srećan Božić - navela je Goga.

Inače, kako se šuška u medijima, inicijator razvoda bila je pevačica. Ona je, prema tvrdnjama izvora bliskih bivšem bračnom paru, zajedno sa dvoje dece napustila porodični dom.

Autor: D.T.