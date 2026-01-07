AKTUELNO

Proći će sve: Pevačica se oglasila na prvi Božić koji slavi bez muža (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Folk pevačica Goga Gačić posle dugih osam godina stavila je tačku na brak s kolegom Markom Gačićem, a danas bez muža proslavlja prvi Božić.

Tim povodom oglasila se na mrežama. Naime, Goga je objavila fotografiju i uputila prazničnu čestitku svojim pratiocima.

- Proći će sve, ali duša, obraz i ono to je dobro ostaje zauvek. Srećan Božić - navela je Goga.

Foto: Instagram.com

Inače, kako se šuška u medijima, inicijator razvoda bila je pevačica. Ona je, prema tvrdnjama izvora bliskih bivšem bračnom paru, zajedno sa dvoje dece napustila porodični dom.

Foto: Instagram.com/privatna arhiva

Autor: D.T.

#Goga Gačić

#Marko Gačić

