Proći će sve: Pevačica se oglasila na prvi Božić koji slavi bez muža (FOTO)

Folk pevačica Goga Gačić posle dugih osam godina stavila je tačku na brak s kolegom Markom Gačićem, a danas bez muža proslavlja prvi Božić.
Tim povodom oglasila se na mrežama. Naime, Goga je objavila fotografiju i uputila prazničnu čestitku svojim pratiocima.
- Proći će sve, ali duša, obraz i ono to je dobro ostaje zauvek. Srećan Božić - navela je Goga.
Inače, kako se šuška u medijima, inicijator razvoda bila je pevačica. Ona je, prema tvrdnjama izvora bliskih bivšem bračnom paru, zajedno sa dvoje dece napustila porodični dom.
Autor: D.T.