ĆERKA MI JE PROMENILA SMISAO ŽIVOTA! Naša pevačica postala majka u 52. godini, a sada su joj i praznici drugačiji: U naš život došla je uz molitvu!

Pevačica Sanja Maletić svoju najveću želju ostvarila je u 52. godini, kada je postala majka devojčice Vanje, koja joj je u potpunosti promenila pogled na život.

Sanja priznaje da je sada, otkad ima Vanju, i svaki praznik još lepši.

- Dete promeni smisao kompletnog života pa tako i praznika. Sada je sve drugačije i radost dočekivanja velikih praznika je ogromna! Vanja je došla u naš život uz molitvu i strpljenje i naša je volja kao roditelja da je naučimo koliko je molitva važna i koliko su praznici bitni za porodicu.

- Nikada, za ovih 25 godina koliko se profesionalno bavim muzikom, nisam radila na Badnji dan, Božić, Vaskrs i krsnu slavu. Tako da se u našoj kući po tom pitanju ne prave kompromisi i ne balansira se. Sama priprema mrsnih jela za praznik posle posta je ono što me čini srećnom - kaže pevačica i dodaje:

- Nemamo ritual. Poštujemo običaj paljenja badnjaka uveče ispred crkve. Kako do sada sami, tako od sada zajedno sa našom ćerkom. To nije samo običaj, već i radost kada se uveče sretnu komšije iz ulice i iz kraja ispred crkve. Ima to neku posebnu milinu - rekla je Sanja za 24sedam.

Autor: D.T.