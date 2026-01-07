AKTUELNO

Domaći

Nataša Bekvalac s porodicom lomila česnicu na salašu u Čeneju: Otac izvukao novčić, pogledajte božićnu idilu

Foto: TV Pink Printscreen

Pop zvezda Nataša Bekvalac snimila je oca danas na Božić dok su lomili česnicu, a sve se okrenulo na šalu kada je on izvukao dinar, budući se i pevačica nadala tome.

Nataša je naime, vreme praznika provela sa porodicom, te je snimila dom u Novom Sadu, ali i oca koji nije skidao osmeh sa lica.

Na mrežama su mnogi pisali kako su verovali da je pevačica bila te sreće da izvuče novčić, ali je otac preduhitrio ove godine.

Foto: Instagram.com

Nataša je sa sestrom i majkom pila i prvu jutarnju kafu, a nedavno je takođe na mrežama pokazala dom, kao i bazen u vili u Čeneju koji poseduje i koju je sredila po svom ukusu.

Oko bazena kod vile nalazi se zelenilo i razne tuje, ali i trem za odmaranje, koji je Nataša sredila po svom ukusu.

Foto: Instagram.com

Autor: D. T.

#Nataša Bekvalac

