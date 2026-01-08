PROŠLOST OSTAVLJAM TAMO GDE JOJ JE MESTO! Stanija pokazala kako proslavlja Božić, a Asmina je precrtala zauvek: Naučila sam lekciju!

AKTUELNO

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević u prazničnom intervjuu za Pink.rs otkriva koliko su za nju i njenu porodicu praznici važni, ali i da je naučila lekciju iz kraha ljubavi s Asminom Durdžićem, učesnikom "Elite".

Kako se kod tebe u kući proslavlja Božić? Koje običaje poštuješ?

- Božić je kod nas uvek bio porodični praznik, miran i ispunjen toplinom. Trudim se da sačuvam sve one tradicionalne običaje – paljenje badnjaka, lomljenje česnice, zajedničku molitvu i ručak sa porodicom. Nije mi važno da bude glamurozno, već da bude iskreno i u krugu ljudi koje volim. Taj osećaj zajedništva i zahvalnosti mi je najlepši deo praznika.

Foto: Privatna arhiva

Kada se vratiš u detinjstvo, kako se proslavljao Božić? Kako se sećaš tih trenutaka?

- Sećam se smeha, topline kuće i uzbuđenja dok sprovodimo sve tradicionalne običaje. Kao dete sam najviše volela taj osećaj bezbrižnosti, da smo svi na okupu, slama ispod stola, bogata trpeza... To su uspomene koje nosim sa sobom gde god da sam danas u svetu.

Foto: Privatna arhiva

Kažu da ono što zamisliš na Božić, da će se ostvariti i da ćeš raditi tokom cele godine. Šta ćeš ti zamisliti ili uraditi?

- Uvek zamišljam mir, zdravlje i stabilnost za sebe i svoje najbliže. Posle svega što sam prošla, najviše cenim svoj mir i slobodu. Naravno, imam i velike poslovne snove, nove projekte i ciljeve koje želim da ostvarim, ali sve to mora da ide ruku pod ruku sa ličnom srećom i ravnotežom.

Foto: Privatna arhiva

Ko je zadužen u tvom domu za božićnu trpezu? Šta će se naći ove godine na istoj?

- U našoj kući mama je i dalje glavni komandant u kuhinji, ali moram posebno da pohvalim vredne ruke moje snajke već drugu godinu me obara s nogu kako složi badnju trpezu, ukrasi sto i umesi česnicu. Iskreno, pola mojih bozicnih Instagram fotki je njeno malo umetničko delo.

Za sam Božić mama preuzima glavnu kuhinjsku scenu, a baka dolazi kao tajno oružje sa svojim čuvenim sarmama koje nestanu brzinom svetlosti. Najlepše mi je kada se svi okupimo, sedimo, pričamo, smejemo se i uživamo zajedno to je pravi praznični luksuz.

Prethodne godine, na porodičnom ručku za Božić u tvojoj porodičnoj kući u Rumi našao se i Asmin, tvoj bivši dečko. Kako danas gledaš na to?

- To je deo moje prošlosti i na to danas gledam potpuno mirno. Život nas nekad odvede na mesta i u odnose iz kojih učimo važne lekcije. Zahvalna sam na svemu što me je oblikovalo, ali sam danas fokusirana na sebe, svoju porodicu i svoju budućnost. Prošlost ostavljam tamo gde joj je mesto.

Foto: Privatna arhiva

Autor: N.Ž.

