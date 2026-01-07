Rekapitulacija 2025. godine: Najveći blamovi i skandali poznatih u novom Paparaco lovu od 23h na Pinku!

Vredna ekipa emisije "Paparaco lov" tokom čitave prethodne godine bila je za petama svim zvezdama i poznatima sa domaće javne scene, koji su strepeli od njihovih objektiva, a o ekskluzivnim paparaco snimcima mesecima je brujala regionalna javnost.

Tajne ljubavne afere, sasvim obična izdanja poznatih, skandalozni razvodi, svadbe, domovi - samo su neke od stvari koje su zabeležili iskusni paparaci tokom prethodne godine, a u najnovijem izdanju emisije koja je na programu TV Pink večeras od 23h sledi rekapitulacija.

Koji su to najveći blamovi i skandali poznatih, koji su obeležili 2025. godinu, gledajte večeras na Pinku!

Autor: D. T.