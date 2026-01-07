Od pogače do sarme: Pogledajte kako Živojinovići slave Božić, Viktor pokazao raskošnu trpezu (FOTO)

Porodica Živojinović danas u luksuznom domu na Bežanijskoj kosi proslavlja Božić, najradosniji hrišćanski praznik.

Deo atmosfere iz toplog doma sa pratiocima na Instagramu podelio je najmlađi sin Lepe Brene i Bobe Živojinovića, Viktor Živojinović.

Uslikao je najpre česnicu, a potom i sarmice pred samo pečenje, a glavni adut praznične trpeze - pečeni odrezak.

Inače, Viktor je svoju liniju doveo do savršenstva - naime, imao je 163 kilograma, a postigao je odlične rezultate vežbanjem i promenom načina ishrane. On je ipak želeo da skine još masnih naslaga oko stomaka, koje su se najteže topile, pa se podvrgao liposukciji, pisali su svojevremeno domaći mediji.

Brena je jednom prilikom govorila da je Viktor imao dosta problema s kilažom, a on je sada i to rešio:

- Boba i ja smo stalno pravili večere još dok su deca bila mala i zato je Viktor došao do cifre od 163 kilograma. Mnogo sam patila zbog toga! Bilo mi je toliko teško da sam plakala - priznala je pevačica jednom prilikom i dodala:

- Kad god ga pogledam, stane mi knedla u grlu, a imao je samo dvadeset godina. Plašila sam se da ne dobije dijabetes - rekla je Brena, ističući da je bilo izuzetno teško motivisati sina.

