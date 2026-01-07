Bajkovita praznična atmosfera kod Cakane: Pogledajte kako slavi Božić (VIDEO)

Istaknuta pevačica narodne muzike Dragica Radosavljević Cakana željno je iščekivala Božić, najradosniji hrišćanski praznik, koji slavi sa najbližima.
Cakana je posebno dekorisala dom i pripremila prazničnu trpezu, kojoj se svi njeni ukućani raduju.
Pevačica je pokazala prelepo dekorisani letnjikovac i priznala da se raduje dolasku porodice.
- Čekaju se deca, a napolju sneg pada... Srećan Božić svima - poručila je Cakana za Pink.rs.
Podsetimo, pevačica je nedavno sumirala prethodnu 2025. godinu.
- Ova godina je bila izazovna, ali sam birala one lepe trenutke. Lepo mi je krenula 2025. godina kada sam prošlog decembra napravila koncert i godina mi je bila radna i veoma lepa - rekla je Cakana pa se osvrnula na porodicu:
- Podelila sam im poklone, jer za Novu godinu radim, pa na vreme da uzmu sve. Nisu to neki specijalni pokloni to je ono što njima treba, a mom Deda Mrazu (suprugu) nisam rekla šta mi treba, verujem da će on mene da obraduje, dovoljno je bar jedan parfem.
