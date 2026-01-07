Prekinuo ćutnju: Svi bruje o novom oglašavanju Milana Stankovića

Milan Stanković potpuno se povukao iz javnosti i posvetio veri. Pevač se sada, na najveći hrišćanski praznik Božić, oglasio iz porodičnog doma.

Naime, Milan je na svom Instagram profilu objavio fotografiju česnice, uz koju je svojim pratiocima čestitao Božić.

- Mir Božiji, Hristos se rodi.

Dugo je boravio u manastiru

- Podsetimo, Milan Stanković pre nekoliko godina povukao se sa muzičke scene i od tada se o njegovom privatnom životu malo zna u javnosti.

Ipak, poznato je da se posvetio duhovnom životu i da mnogo vremena provodi po manastirima, gde je navodno bio i iskušenik. Milan je navodno želeo i da se zamonaši u manastiru Podmaine u Crnoj Gori.

Inače, iz manastira Podamine su se oglasili i naveli da je Stanković daleko od toga da postane iskušenik, te da je boravio kod njih samo zarad duhovnog mira.

Autor: D.T.